Fərid Əhmədov Türkiyə, Qırğızıstan və Özbəkistandan olan həmkarları ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
- 07 oktyabr, 2026
- 16:56
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Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədov İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatının Ədliyyə Nazirlərinin 3-cü Toplantısı çərçivəsində üzv ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin ədliyyə naziri Akın Gürlekin "X" sosial media hesabında paylaşdığı məlumatda qeyd olunub.
Nazir bildirib ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının Ədliyyə Nazirlərinin 3-cü Toplantısı münasibətilə Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədov, Qırğız Respublikasının ədliyyə naziri Almaz Ayılçiyev və Özbəkistanın ədliyyə naziri Akbar Taşkulov ilə birlikdə toplantı keçiriblər.
Görüş zamanı ölkələr arasında məhkəmə-hüquq sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılacaq addımları, qurumlar arasında məlumat və təcrübə mübadiləsini gücləndirəcək birgə işlər geniş şəkildə müzakirə edilib.
"Ortaq tariximizdən, qədim mədəniyyətimizdən və qardaşlıq bağlarımızdan aldığımız güclə Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində ədliyyə sahəsində əməkdaşlığımızı daha da gücləndirməyə, ortaq iradəmizi konkret addımlara və davamlı nəticələrə çevirməyə qətiyyətlə davam edəcəyik.
Türk dünyasında ədalət sahəsində ortaq baxışımızı gücləndirən bu mühüm toplantıda iştirak etdiklərinə və birgə fəaliyyətimizə verdikləri dəyərli töhfələrə görə hörmətli həmkarlarıma təşəkkür edirəm", - o vurğulayıb.
📍 İstanbul Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3’üncü Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Farid Ahmadov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Almaz Ayılçiev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Akbar Tashkulov ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğini daha ileriye taşıyacak adımları, kurumlarımız arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek müşterek çalışmaları kapsamlı şekilde ele aldık. Ortak tarihimiz, köklü kültürümüz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle; Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendirmeye, ortak irademizi somut adımlara ve kalıcı kazanımlara dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türk dünyasında adalet alanındaki ortak vizyonumuzu güçlendiren bu önemli toplantıya katılımları ve müşterek çalışmalarımıza sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla değerli mevkidaşlarıma teşekkür ediyorum. 🇹🇷🇦🇿🇰🇬🇺🇿— Akın Gürlek (@abakingurlek) October 7, 2026