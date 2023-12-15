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Фахреттин Алтун: Турция продолжит дело Палестины, даже если останется одна

Фахреттин Алтун: Турция продолжит дело Палестины, даже если останется одна Турция в вопросе урегулирования кризиса в Газе будет занимать сторону Палестины и продолжит эту политику, даже если останется на международной арене в одиночестве.
В регионе
15 декабря 2023 г. 01:55
Фахреттин Алтун: Турция продолжит дело Палестины, даже если останется одна

Турция в вопросе урегулирования кризиса в Газе будет занимать сторону Палестины и продолжит эту политику, даже если останется на международной арене в одиночестве.

Как передает Report, об этом заявил глава департамента коммуникации администрации президента Турции Фахреттин Алтун в эфире телеканала NTV.

"Даже если останемся одни, мы продолжим дело Палестины", - сказал он.

По его словам, урегулирование в Газе в четверг вечером в телефонном разговоре обсудили президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден. Беседа продолжалась час, его инициатором был американский президент.

Алтун также подверг критике западные страны за бездействие по решению конфликта на Ближнем Востоке, а ООН за неспособность его урегулировать. "ООН не может предотвратить этот геноцид, не в состоянии предпринять шаги, которые она должна сделать. Мы увидели, что эта структура не функционирует", - добавил представитель турецкого президента.

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