Фахреттин Алтун: Турция продолжит дело Палестины, даже если останется одна

Турция в вопросе урегулирования кризиса в Газе будет занимать сторону Палестины и продолжит эту политику, даже если останется на международной арене в одиночестве.

Турция в вопросе урегулирования кризиса в Газе будет занимать сторону Палестины и продолжит эту политику, даже если останется на международной арене в одиночестве.

Как передает Report, об этом заявил глава департамента коммуникации администрации президента Турции Фахреттин Алтун в эфире телеканала NTV.

"Даже если останемся одни, мы продолжим дело Палестины", - сказал он.

По его словам, урегулирование в Газе в четверг вечером в телефонном разговоре обсудили президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден. Беседа продолжалась час, его инициатором был американский президент.

Алтун также подверг критике западные страны за бездействие по решению конфликта на Ближнем Востоке, а ООН за неспособность его урегулировать. "ООН не может предотвратить этот геноцид, не в состоянии предпринять шаги, которые она должна сделать. Мы увидели, что эта структура не функционирует", - добавил представитель турецкого президента.