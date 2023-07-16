Фахреттин Алтун: Поддержка Анкары в отношении расширения НАТО не нацелена против определенной страны

Турция поддерживает географическое расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире.

Турция поддерживает географическое расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире.

Как передает Report, об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в статье для издания Middle East Eye.

"Турция верит, что расширение альянса является ключом к крепкому миру и стабильности на планете", - сказал политик. Он отметил, что Анкара поддержала интеграцию Северной Македонии в НАТО и является сторонником вступления Боснии и Герцеговины в альянс.

Алтун пояснил, что поддержка Анкары в отношении расширения НАТО не нацелена против определенной страны, а направлена на превращение альянса во "всеобъемлющую организацию по безопасности, которая поможет достичь стабильности". Политик сообщил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку Анкары в вопросе членства Украины в альянсе.