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ЕС предложил Армении сотрудничество в борьбе с дезинформацией и киберугрозами

ЕС предложил Армении сотрудничество в борьбе с дезинформацией и киберугрозами Евросоюз предложил Армении сотрудничество в сфере противодействия дезинформации и киберугроз.
В регионе
14 июля 2025 г. 15:59
ЕС предложил Армении сотрудничество в борьбе с дезинформацией и киберугрозами

ЕС предложил Армении сотрудничество в борьбе с дезинформацией и киберугрозами

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Армении по итогам встречи фон дер Ляйен, Антониу Кошты и премьер-министра Никола Пашиняна.

Согласно информации, Брюссель предложил Еревану воспользоваться инструментами ЕС для противодействия угрозам в сфере безопасности, в том числе информационным манипуляциям, внешнему вмешательству и кибератакам.

В рамках поддержки информационной экосистемы Армении Евросоюз также объявил о новом пакете помощи в размере 1,5 млн евро для укрепления независимых СМИ.

Руководство ЕС также выразило признательность Еревану за сотрудничество и усилия по предотвращению обхода санкций РФ.

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Версия на английском языке EU offers Armenia cooperation in combating disinformation and cyber threats
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