ЕС предложил Армении сотрудничество в борьбе с дезинформацией и киберугрозами

Евросоюз предложил Армении сотрудничество в сфере противодействия дезинформации и киберугроз.

ЕС предложил Армении сотрудничество в борьбе с дезинформацией и киберугрозами

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Армении по итогам встречи фон дер Ляйен, Антониу Кошты и премьер-министра Никола Пашиняна.

Согласно информации, Брюссель предложил Еревану воспользоваться инструментами ЕС для противодействия угрозам в сфере безопасности, в том числе информационным манипуляциям, внешнему вмешательству и кибератакам.

В рамках поддержки информационной экосистемы Армении Евросоюз также объявил о новом пакете помощи в размере 1,5 млн евро для укрепления независимых СМИ.

Руководство ЕС также выразило признательность Еревану за сотрудничество и усилия по предотвращению обхода санкций РФ.