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Евросоюз выделил белорусской оппозиции 25 млн евро

Евросоюз выделил белорусской оппозиции 25 млн евро Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выделении 25 млн евро на "развитие гражданского общества в Белоруссии" и на поддержку ее "демократических устремлений".
В регионе
7 декабря 2022 г. 16:43
Евросоюз выделил белорусской оппозиции 25 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выделении 25 млн евро на "развитие гражданского общества в Белоруссии" и на поддержку ее "демократических устремлений".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия утвердила финансирование программы EU4Belarus на уровне 25 млн евро. Программа направлена на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов, преподавателей вузов", - говорится в документе.

Программа обеспечит предоставление 450 стипендий белорусским гражданским активистам и приглашение 500 деятелей в ЕС "по обмену".

В 2020 году Еврокомиссия обсуждала выделение белорусской оппозиции до 3 млрд евро. Эта программа не была реализована.

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Версия на английском языке EU allocates 25 million euros to Belarusian opposition

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