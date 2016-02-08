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    Еврокомиссия: Договор о реадмиссии с Турцией может вступить в силу в июне

    Это может произойти ранее первоначально отведенного срока

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Договор о реадмиссии между Европейским союзом и Турцией может вступить в силу уже в июне 2016 года, ранее первоначально отведенного срока. 

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

    "Договор о реадмиссии должен был вступить в силу в октябре 2017 года, но это было передвинуто на июнь 2016 года параллельно с процессом либерализации виз", - заявила М.Андреева журналистам в Брюсселе.

    При этом Андреева подчеркнула, что вступление в силу договора о реадмиссии и процесс визовой либерализации являются двумя разными переговорными процессами.

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