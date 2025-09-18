Еврокомиссар Марта Кос после Азербайджана отправится в Армению

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в рамках визита на Южный Кавказ после Азербайджана посетит Армению 19–20 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС.

В рамках визита запланирован ряд встреч, в том числе с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном и вице-премьером Мгером Григоряном, а также с министром внутренних дел Арпине Саргсян.

"Визит проходит в поворотный момент армяно-азербайджанского мирного процесса и является возможностью представить повестку дня ЕС по межрегиональному взаимодействию", - говорится в заявлении.

Кос также примет участие в подписании двух проектов с Европейским банком реконструкции и развития, посетит площадку проекта по сохранению биоразнообразия EU4Sevan и Центр креативных технологий TUMO.

Комиссар встретится с организациями гражданского общества и послами европейской молодежи.