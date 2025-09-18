Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 16:32
    Еврокомиссар Марта Кос после Азербайджана отправится в Армению

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в рамках визита на Южный Кавказ после Азербайджана посетит Армению 19–20 сентября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    В рамках визита запланирован ряд встреч, в том числе с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном и вице-премьером Мгером Григоряном, а также с министром внутренних дел Арпине Саргсян.

    "Визит проходит в поворотный момент армяно-азербайджанского мирного процесса и является возможностью представить повестку дня ЕС по межрегиональному взаимодействию", - говорится в заявлении.

    Кос также примет участие в подписании двух проектов с Европейским банком реконструкции и развития, посетит площадку проекта по сохранению биоразнообразия EU4Sevan и Центр креативных технологий TUMO.

    Комиссар встретится с организациями гражданского общества и послами европейской молодежи.

    Marta Kos Azərbaycandan sonra Ermənistana gedəcək

