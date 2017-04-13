ЕСПЧ обязал Россию выплатить матерям Беслана около трех млн. евро

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу группы матерей, чьи дети погибли или пострадали в бесланской трагедии 2004 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, суд согласился с мнением заявителей, утверждавших, что российские власти нарушили право их родственников на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей, погибших в итоге в Беслане. Кроме того, суд счел, что российские власти не сумели спланировать штурм таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

Суд отказался взыскать с России в пользу заявителей материальный ущерб, но взыскал в их пользу компенсацию морального ущерба на общую сумму 3 млн евро.