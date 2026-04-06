Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Эсмаил Багаи: Иран подготовил ответы на план США по урегулированию конфликта

    В регионе
    • 06 апреля, 2026
    • 13:58
    Эсмаил Багаи: Иран подготовил ответы на план США по урегулированию конфликта

    Иран представил свой план по прекращению огня и окончания войны на Ближнем Востоке, которые соответствуют национальным интересам страны.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Мы уже представили четкий план. В нем мы сформулировали свой собственный набор требований, основанный на наших собственных интересах. Мы не стесняемся открыто заявлять о своих законных требованиях. Стороны выдвигали свои позиции через посредников с самого начала, и передача сообщений по-прежнему является естественной", - сказал он, отметив, что переговоры "несовместимы с ультиматумами и угрозами".

    Касаясь ситуации вокруг Ормузского пролива, Багаи отметил, что этот вопрос обсуждался на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

    "Иран и Оман - две прибрежные страны, безопасность прохода которых вызывает озабоченность у обеих стран. В последние несколько дней Иран принял ряд мер безопасности, основанных на международном праве, для защиты безопасности в этом водном пути, и мы четко заявили, что не позволим судам противника проходить через него", - подчеркнул он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Эсмаил Багаи
    İsmayıl Bəqai: İran ABŞ-nin münaqişənin nizamlanması planına cavablar hazırlayıb
    Esmail Baghaei: Iran has prepared responses to US conflict resolution plan

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
