Эсмаил Багаи: Иран подготовил ответы на план США по урегулированию конфликта

Иран представил свой план по прекращению огня и окончания войны на Ближнем Востоке, которые соответствуют национальным интересам страны.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Мы уже представили четкий план. В нем мы сформулировали свой собственный набор требований, основанный на наших собственных интересах. Мы не стесняемся открыто заявлять о своих законных требованиях. Стороны выдвигали свои позиции через посредников с самого начала, и передача сообщений по-прежнему является естественной", - сказал он, отметив, что переговоры "несовместимы с ультиматумами и угрозами".

Касаясь ситуации вокруг Ормузского пролива, Багаи отметил, что этот вопрос обсуждался на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

"Иран и Оман - две прибрежные страны, безопасность прохода которых вызывает озабоченность у обеих стран. В последние несколько дней Иран принял ряд мер безопасности, основанных на международном праве, для защиты безопасности в этом водном пути, и мы четко заявили, что не позволим судам противника проходить через него", - подчеркнул он.