Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    ЕС выделит Армении 500 млн евро для укрепления энергобезопасности и диверсификации

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 11:29
    ЕС выделит Армении 500 млн евро для укрепления энергобезопасности и диверсификации

    Евросоюз инвестирует 500 млн евро в сферу укрепления энергетической безопасности и диверсификацию Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила верховный комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос.

    "Это инвестиции в размере 500 млн евро для соединения вашей энергосистемы с грузинской, и мы уже работаем над энергосистемой Армения-Турция, чтобы вы все меньше зависели от российской энергии. Это тоже исходит из нашего опыта. У нас теперь есть специальные энергетические программы для Молдовы, Украины, да и для нас тоже. Например, когда в 2022 году началась война (в Украине - ред.), Европа импортировала 60% газа, 50% угля и, кажется, 40% нефти из России. Сейчас уголь - это ноль, нефть - ноль, а в случае с газом мы постепенно двигаемся к нулю, что не всегда легко, как вы тоже знаете", - уточнила она.

    По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута в Ташкенте. Согласно договоренности, Армения получает поддержку в рамках проекта "Кавказская энергосистема" для улучшения энергетической инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности и диверсификации, а также снижения зависимости от внешних игроков. В этом направлении ЕС сотрудничает с германским банком развития KfW.

    Цель проекта "Кавказская энергосистема" - обеспечение надежного и взаимовыгодного трансграничного обмена энергией на Южном Кавказе путем синхронизации энергосистем Армении и Грузии.

    Армения Марта Кос Евросоюз Турция энергобезопасность финансирование KfW
    Elvis

    Последние новости

    12:18

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов

    Энергетика
    12:12

    На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

    Инфраструктура
    12:07

    Сахиб Алекперов: Инвестиции в нефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрд

    Бизнес
    12:05

    Должностные лица Atəşgah Sığorta оштрафованы на 300 манатов

    Финансы
    11:53

    ЦБА выдал обязательные предписания еще двум страховым компаниям

    Финансы
    11:47

    Fitch Solutions прогнозирует профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году на уровне 2,6% ВВП

    Финансы
    11:45

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

    Внешняя политика
    11:40

    Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ с Днем независимости

    Внешняя политика
    11:38

    В Азербайджане формируют правовую основу для этичного использования ИИ

    ИКТ
    Лента новостей