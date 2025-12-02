İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Aİ Ermənistana 500 milyon avro ayıracaq

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:22
    Aİ Ermənistana 500 milyon avro ayıracaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və şaxələndirilməsinə 500 milyon avro investisiya qoyacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin genişlənmə üzrə ali komissarı Marta Kos bildirib.

    "Bu, sizin enerji sisteminizi Gürcüstanın enerji sistemi ilə birləşdirmək üçün 500 milyon avro məbləğində investisiyadır və biz sizin Rusiya enerjisindən asılılığınızı azaltmaq üçün Ermənistan-Türkiyə enerji sistemi üzərində işləyirik. Bzim Moldova, Ukrayna və hətta özümüz üçün də xüsusi enerji proqramlarımız var. Məsələn, 2022-ci ildə müharibə başlayanda (Ukraynada - red.) Avropa qazın 60 %-ni, kömürün 50 %-ni və deyəsən, neftin 40 %-ni Rusiyadan idxal edirdi. İndi kömür və neft idxalı dayandırılıb, qaz idxalında isə asılılığı tədricən aradan qaldırmağa doğru irəliləyirik ki, bu da bildiyiniz kimi, həmişə asan olmur", - o dəqiqləşdirib.

    Onun sözlərinə görə, Daşkənddə əldə edilmiş müvafiq razılaşmaya əsasən, Ermənistan enerji infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və şaxələndirilməsi, həmçinin xarici oyunçulardan asılılığın azaldılması üçün "Qafqaz enerji sistemi" layihəsi çərçivəsində dəstək alır. Aİ bu istiqamətdə Almaniyanın KfW inkişaf bankı ilə əməkdaşlıq edir.

    "Qafqaz enerji sistemi" layihəsinin məqsədi Ermənistan və Gürcüstanın enerji sistemlərinin sinxronlaşdırılması yolu ilə Cənubi Qafqazda etibarlı və qarşılıqlı faydalı transsərhəd enerji mübadiləsini təmin etməkdir.

    Avropa İttifaqı Ermənistan investisiya
    ЕС выделит Армении 500 млн евро для укрепления энергобезопасности и диверсификации

    Son xəbərlər

    12:48

    Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"

    Fərdi
    12:42

    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    İnfrastruktur
    12:39
    Foto

    Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36
    Foto

    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Hadisə
    12:33

    İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb

    Futbol
    12:26

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycanda 5 müəssisənin səhmləri təkrar pul hərracına çıxarılacaq

    Biznes
    12:25

    "Samsung" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    İKT
    12:24

    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti