ЕС утвердил отправку в Армению миссии по противодействию гибридным угрозам

ЕС направит в Армению миссию с целью укрепления устойчивости к гибридным угрозам за счет предоставления стратегических и практических консультаций, а также поддержки профильным министерствам и органам безопасности.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Согласно информации, послы ЕС в Брюсселе одобрили решение о направлении такой миссии в Армению.

Утверждение решения, как ожидается, состоится на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.

В обязанности миссии будут входить консультации и поддержка министерствам и органам безопасности. Данные консультации будут сосредоточены на разработке политики, выявлении и реагировании на внешние манипуляции информацией, кибератаки, а также незаконные финансовые потоки.

Кроме того, миссия должна оценить, что необходимо для развития потенциала безопасности в Армении, чтобы страна могла более эффективно выявлять гибридные угрозы и реагировать на них в соответствии с методологиями и стандартами ЕС.

Отметим, что Армения запрашивала у ЕС такую миссию с целью противодействия гибридным угрозам в преддверии парламентских выборов, намеченных на 7 июня 2026 года.