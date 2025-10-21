ЕС создаст координационную структуру для взаимодействия в рамках Среднего коридора

Евросоюз намерен создать координационную структуру, которая окажет поддержку реализации своей новой инициативы по межрегиональному развитию, призванной соединить Европу с Центральной Азией через Турцию и Южный Кавказ.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Еврокомиссию.

"Предполагается создание структуры, которая будет координировать эту работу между участниками инициативы, международными финансовыми учреждениями, частными инвесторами и заинтересованными третьими сторонами", - заявили в ЕК.

Этот вопрос будет обсуждаться на Форуме участников и инвесторов Транскаспийского международного транспортного маршрута (TМТМ или Средний коридор) в Ташкенте, запланированном на 27 ноября. Как указали в ЕК, на мероприятии также будут рассмотрены вопросы приоритетных инвестиций и мер по обеспечению транспортной связанности.

"Европа предлагает качественные инвестиции и полноправные партнерские отношения странам вдоль Среднего коридора. Это делает ее предложения более привлекательными по сравнению с другими", - отмечается в сообщении.