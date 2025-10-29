Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ЕС направил Грузии письмо с признательностью за соблюдение режима санкций

    Спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан направил официальное письмо правительству Грузии с признательностью за "выраженную на высшем уровне приверженность и уже предпринятые шаги для предотвращения обхода санкций, введенных Евросоюзом в отношении России".

    Как сообщает местное бюро Report, письмо было опубликовано Министерством иностранных дел Грузии.

    Официальное письмо адресовано министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили и министру экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

    Согласно информации, в письме подчеркивается возможность обсуждения с властями Грузии вопросов, связанных с обходом санкций. О'Салливан отметил, что Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами региона для предотвращения нарушений экспортных ограничений на критически важные для России товары военного назначения, и высоко ценит усилия Грузии в данном направлении.

    Ранее министр Мака Бочоришвили заявила, что Европейский союз высоко оценивает добросовестное выполнение Грузией обязательств по сотрудничеству.

