ЕС наложил санкции на иранскую госкорпорацию, производящую дроны

Евросоюз внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящую беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
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"Авиастроительная корпорация HESA - иранская компания, специализирующаяся на производстве военных и гражданских самолетов, и беспилотных летательных аппаратов. БПЛА производства HESA в Иране используются Российской Федерацией", - утверждается в документе.
Совет ЕС считает, что из-за ситуации в Украине "организация, участвующая в разработке и доставке беспилотных летательных аппаратов в Россию, должна быть внесена в перечень физических и юридических лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам".
Настоящий регламент ЕС вступает в силу с даты его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.