ЕС и Турция запускают экономический диалог

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Европейский Союз и Турция запускают экономический диалог. Как сообщает Report cо ссылкой ТАСС, об этом заявил сегодня в Брюсселе министр по делам ЕС Турции Волкан Бозкыр на пресс-конференции в рамках Совета ассоциации Брюсселя с Анкарой.

"Экономические отношения - в наших общих интересах. Поэтому мы решили запустить экономический диалог", - заявил Бозкыр.

Еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан заявил, в свою очередь, что Еврокомиссия рассматривает модернизацию таможенного союза ЕС - Турция. "Я подчеркиваю сильные экономические связи между Евросоюзом и Турцией и необходимость развивать экономический диалог на высоком уровне. Мы исследуем возможности усовершенствования и модернизации нашего таможенного союза", - отметил он.

В Брюсселе сегодня проходит 53-й Совет ассоциации ЕС - Турция в рамках переговорного процесса по вступлению Анкары в сообщество. Он был запущен в 2005 году.