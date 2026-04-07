    • 07 апреля, 2026
    • 20:59
    Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершит визит в Азербайджан

    Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев совершит официальный визит в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице казахстанского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

    В преддверии визита ведомство опубликовало инфографику, посвященную динамике двустороннего партнерства.

    Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам 2025 года превысил $470 млн.

    "В Казахстане функционирует 1518 азербайджанских компаний, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Азербайджана составил $220,1 млн (с 2013 года по настоящее время - ред.)", - следует из сообщения.

    МИД Казахстана также отметил развитие отношений в сфере транзитно-транспортного взаимодействия.

    "Транскаспийский международный транспортный маршрут получил новый импульс развития. За последние 7 лет объем перевозок увеличился в 5 раз - с 0,8 до 4,5 млн тонн в год. Потенциал составляет до 10 млн тонн в год", - отмечается в инфографике.

    Yermek Koşerbayev Azərbaycana səfər edəcək
    Kazakh FM Yermek Kosherbayev to make official visit to Azerbaijan

