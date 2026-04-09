Мерц: Делегация ФРГ направляется в Пакистан для контактов с Ираном

Германия возобновляет прямые переговоры с Ираном для содействия успешному проведению переговоров с США в Пакистане.

Как передает Report со ссылкой на Tagesspiegel, об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Впервые с начала конфликта появилось окно возможностей для дипломатического урегулирования, при этом ситуация в регионе остается хрупкой. Германская делегация направляется в Пакистан для контактов с иранской стороной. Однако, дипломатический успех переговоров отнюдь не гарантирован", - уточнил он.

Отмечается, что Мерц также намерен провести переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Канцлер также выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане, отметив, что действия Израиля могут сорвать весь мирный процесс.