İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Merts: Almaniya nümayəndə heyəti İranla təmaslar üçün Pakistana yola düşür

    Digər ölkələr
    • 09 aprel, 2026
    • 22:35
    Merts: Almaniya nümayəndə heyəti İranla təmaslar üçün Pakistana yola düşür

    Almaniya Pakistanda ABŞ ilə danışıqların uğurla keçirilməsinə kömək etmək üçün İranla birbaşa danışıqları bərpa edir.

    "Report" "Tagesspiegel" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya kansleri Fridrix Merts bildirib.

    "Münaqişənin başlanmasından ilk dəfə diplomatik nizamlanma üçün imkanlar pəncərəsi yaranıb, bununla yanaşı, regiondakı vəziyyət kövrək olaraq qalır. Almaniya nümayəndə heyəti İran tərəfi ilə təmaslar üçün Pakistana yola düşür. Lakin danışıqların diplomatik uğuruna qətiyyən zəmanət verilmir", - o deyib.

    Qeyd olunub ki, Merts həm də Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şəriflə danışıqlar aparmaq niyyətindədir.

    Kansler həmçinin Livandakı vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edərək, İsrailin hərəkətlərinin bütün sülh prosesini poza biləcəyini qeyd edib.

    Fridrix Merts İran Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Мерц: Делегация ФРГ направляется в Пакистан для контактов с Ираном

    Son xəbərlər

    00:03

    Eyal Zamir İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək planlarını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    23:53

    Litva ABŞ Ordusu kontingentinin artırılmasını mümkün hesab edir

    Digər ölkələr
    23:50

    İsrail Ordusu Beyruta yeni zərbələr endirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:35

    Rütte: NATO Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təmin olunmasına kömək edə bilər

    Digər ölkələr
    23:31

    Bəqai: Danışıqların keçirilməsi ABŞ-nin atəşkəs şərtlərinə əməl etməsindən asılıdır

    Region
    23:27

    KİV: İsrail və Livan növbəti həftə Vaşinqtonda danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    23:21

    Özbəkistanda 190,8 kq həşişin Əfqanıstana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Region
    23:15

    Putin Pasxa atəşkəsi elan edib

    Region
    23:11

    Sudanda toy mərasiminin keçirildiyi əraziyə dron zərbəsi nəticəsində onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti