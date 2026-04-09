Merts: Almaniya nümayəndə heyəti İranla təmaslar üçün Pakistana yola düşür
- 09 aprel, 2026
- 22:35
Almaniya Pakistanda ABŞ ilə danışıqların uğurla keçirilməsinə kömək etmək üçün İranla birbaşa danışıqları bərpa edir.
"Report" "Tagesspiegel" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya kansleri Fridrix Merts bildirib.
"Münaqişənin başlanmasından ilk dəfə diplomatik nizamlanma üçün imkanlar pəncərəsi yaranıb, bununla yanaşı, regiondakı vəziyyət kövrək olaraq qalır. Almaniya nümayəndə heyəti İran tərəfi ilə təmaslar üçün Pakistana yola düşür. Lakin danışıqların diplomatik uğuruna qətiyyən zəmanət verilmir", - o deyib.
Qeyd olunub ki, Merts həm də Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şəriflə danışıqlar aparmaq niyyətindədir.
Kansler həmçinin Livandakı vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edərək, İsrailin hərəkətlərinin bütün sülh prosesini poza biləcəyini qeyd edib.