    Эндрю Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

    Эндрю Робертсон покинет Ливерпуль по окончании сезона

    Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон покинет команду по окончании текущего сезона.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба мерсисайдцев.

    Срок контракта 31-летнего футболиста с "Ливерпулем" истекает летом 2026 года. Стороны приняли решение не продлевать его.

    Уже несколько клубов, включая "Тоттенхэм", стремятся заполучить капитана сборной Шотландии в статусе свободного агента.

    Отметим, что Робертсон выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Он провел за команду 373 матча, забил 13 голов и сделал 69 результативных передач. В составе команды защитник дважды стал победителем АПЛ и Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок Англии, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Эндрю Робертсон ФК Ливерпуль
    Endryu Robertson mövsümün sonunda "Liverpul"u tərk edəcək

    Последние новости

    22:28

    Эндрю Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

