Эндрю Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон покинет команду по окончании текущего сезона.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба мерсисайдцев.

Срок контракта 31-летнего футболиста с "Ливерпулем" истекает летом 2026 года. Стороны приняли решение не продлевать его.

Уже несколько клубов, включая "Тоттенхэм", стремятся заполучить капитана сборной Шотландии в статусе свободного агента.

Отметим, что Робертсон выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Он провел за команду 373 матча, забил 13 голов и сделал 69 результативных передач. В составе команды защитник дважды стал победителем АПЛ и Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок Англии, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.