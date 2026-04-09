Эндрю Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона
Футбол
- 09 апреля, 2026
- 22:28
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон покинет команду по окончании текущего сезона.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба мерсисайдцев.
Срок контракта 31-летнего футболиста с "Ливерпулем" истекает летом 2026 года. Стороны приняли решение не продлевать его.
Уже несколько клубов, включая "Тоттенхэм", стремятся заполучить капитана сборной Шотландии в статусе свободного агента.
Отметим, что Робертсон выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Он провел за команду 373 матча, забил 13 голов и сделал 69 результативных передач. В составе команды защитник дважды стал победителем АПЛ и Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок Англии, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
22:15
СМИ: Программа TRIPP остается одним из приоритетов для СШАВ регионе
22:13
Хаменеи: Иран не откажется от своих прав и потребует компенсацию за ущербВ регионе
22:04
Главы МИД Турции и Пакистана обсудили перемирие между США и ИраномВ регионе
21:56
В Судане при ударе дрона по месту проведения свадьбы погибли более 40 человекДругие страны
21:55
Мерц: Делегация ФРГ направляется в Пакистан для контактов с ИраномДругие страны
21:42
В Литве допустили увеличение военного присутствия СШАДругие страны
21:36
Армия Израиля планирует новые удары по БейрутуДругие страны
21:22