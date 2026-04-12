    В Японии призвали водителей переходить на энергосберегающее вождение

    • 12 апреля, 2026
    • 09:57
    В Японии призвали водителей переходить на энергосберегающее вождение

    Власти Японии призывают граждан активнее использовать энергосберегающие способы вождения автомобилей.

    Как передает Report, об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава.

    "Если использовать, например, эко-вождение, можно сэкономить много топлива. Это очень выгодно", - отметил он в ходе политических дебатов на японском общественном телевидении.

    Акадзава подчеркнул, что власти не планируют вводить обязательные меры, однако намерены проводить активную просветительскую работу в этом направлении.

    Отмечается, что под энергосберегающим вождением в Японии понимается, в частности, отказ от резкого разгона и длительной работы двигателя на холостом ходу.

    Кроме того, у гибридных автомобилей, широко распространенных в японских городах, предусмотрен специальный режим эко-вождения, позволяющий снизить расход топлива за счет регулирования отклика педали газа и уменьшения мощности кондиционера.

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей