В Японии призвали водителей переходить на энергосберегающее вождение

Власти Японии призывают граждан активнее использовать энергосберегающие способы вождения автомобилей.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава.

"Если использовать, например, эко-вождение, можно сэкономить много топлива. Это очень выгодно", - отметил он в ходе политических дебатов на японском общественном телевидении.

Акадзава подчеркнул, что власти не планируют вводить обязательные меры, однако намерены проводить активную просветительскую работу в этом направлении.

Отмечается, что под энергосберегающим вождением в Японии понимается, в частности, отказ от резкого разгона и длительной работы двигателя на холостом ходу.

Кроме того, у гибридных автомобилей, широко распространенных в японских городах, предусмотрен специальный режим эко-вождения, позволяющий снизить расход топлива за счет регулирования отклика педали газа и уменьшения мощности кондиционера.