    МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной и неустойчивой погодой в ряде районов.

    Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

    Согласно обращению, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, кратковременные селевые потоки на горных реках, грозы и временами сильный ветер.

    В связи с этим МЧС напомнило основные правила безопасности.

    Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи и высокими деревьями.

    С учетом того, что сильный ветер может осложнить тушение пожаров, в таких погодных условиях необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцам маломерных судов напомнили о запрете выхода в море в такую погоду.

    В целях защиты от возможных селей и паводков рекомендуется избегать опасных участков, а при возникновении угрозы - немедленно подниматься на возвышенности.

    Также для защиты от молнии следует отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными и мобильными), избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, громоотводами и антеннами, не укрываться под высокими деревьями, а при нахождении в автомобиле - остановиться, закрыть окна и переждать грозу.

    МЧС Азербайджана Неблагоприятные погодные условия
    FHN gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

