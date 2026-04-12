    "Барселона" заинтересована в нападающем Кристиане Кофане

    Футбол
    • 12 апреля, 2026
    • 10:31
    Барселона заинтересована в нападающем Кристиане Кофане

    Испанская "Барселона" интересуется нападающим немецкого "Байер 04" Кристианом Кофане.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Fichajes, каталонцы намерены сделать начать переговоры для трансфера 19-летнего нападающего.

    Представитель Леверкузена требует за игрока 40 млн евро. "Барселона" же планирует завершить переход до того, как стоимость игрока вырастет.

    Напомним, что камерунский форвард перешел в "Байер 04" в 2025 году из "Альбасете" за 5 млн евро. Его текущий контракт рассчитан до лета 2029 года.

    "Barselona" kamerunlu futbolçu Kristian Kofaneni heyətinə qatmaq istəyir

