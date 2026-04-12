"Барселона" заинтересована в нападающем Кристиане Кофане
Футбол
- 12 апреля, 2026
- 10:31
Испанская "Барселона" интересуется нападающим немецкого "Байер 04" Кристианом Кофане.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Fichajes, каталонцы намерены сделать начать переговоры для трансфера 19-летнего нападающего.
Представитель Леверкузена требует за игрока 40 млн евро. "Барселона" же планирует завершить переход до того, как стоимость игрока вырастет.
Напомним, что камерунский форвард перешел в "Байер 04" в 2025 году из "Альбасете" за 5 млн евро. Его текущий контракт рассчитан до лета 2029 года.
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33