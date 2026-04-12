    "Barselona" kamerunlu futbolçu Kristian Kofaneni heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 12 aprel, 2026
    • 10:23
    Barselona kamerunlu futbolçu Kristian Kofaneni heyətinə qatmaq istəyir

    İspaniya təmsilçisi "Barselona" Almaniyanın "Bayer 04" klubunda çıxış edən futbolçu Kristian Kofaneni heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, kataloniyalılar 19 yaşlı hücumçunun transferi üçün ilk addımı atmaq niyyətindədir.

    Leverkuzen təmsilçisi 40 milyon avroluq təkliflər üçün danışıqlara açıqdır.

    "Barselona" isə oyunçunun qiyməti artmadan keçidi yekunlaşdırmağı planlaşdırır.

    Xatırladaq ki, kamerunlu forvard 2025-ci ildə İspaniyanın "Albasete" klubundan 5 milyon avroya alınıb. Onun hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    "Барселона" заинтересована в нападающем Кристиане Кофане

    Son xəbərlər

    17:28

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    17:11

    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Maliyyə
    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti