    • 12 апреля, 2026
    • 08:27
    МИД: Пакистан продолжит посредничество в диалоге США и Ирана

    Пакистан намерен и далее осуществлять посредническую миссию в рамках переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пакистанского МИД по итогам американо-иранских переговоров в Исламабаде.

    В ведомстве отметили, что надеются на то, что обе стороны будут придерживаться взятых на себя обязательств по режиму прекращения огня.

    "Мы надеемся, что обе стороны продолжат действовать в позитивном ключе для достижения прочного мира <...> Крайне важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства по прекращению огня", - говорится в заявлении.

    Кроме того, пакистанская сторона подтвердила свое стремление "продолжить играть роль в содействии диалогу между Исламской республикой Иран и Соединенными Штатами Америки в предстоящие дни". Страна-организатор текущего раунда переговоров выразила признательность обеим делегациям за то, что они приняли приглашение прибыть в Исламабад и приняли участие в консультациях.

    Напомним, что в Исламабаде 11-12 апреля прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляла делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в которую также входили спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимали участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствовал начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.

    После обсуждений Вэнс заявил, что сторонам не удалось достичь договоренностей.

