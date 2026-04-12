Ламин Ямаль установил новый рекорд Ла Лиги
Футбол
- 12 апреля, 2026
- 10:09
Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль установил новый рекорд чемпионата Испании.
Как передает Report, вингер добился этого, приняв участие в матче XXXI тура против "Эспаньола".
Встреча, в которой он отметился одним голом и двумя результативными передачами, стала для Ямаля 100-й в Ла Лиге. Он достиг этого в возрасте 18 лет и 272 дней.
Таким образом, молодой игрок побил рекорд бывшего футболиста "Реала" Рауля Гонсалеса (19 лет и 284 дня).
Напомним, что "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 4:1.
Последние новости
