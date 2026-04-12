Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ламин Ямаль установил  новый рекорд Ла Лиги

    Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль установил новый рекорд чемпионата Испании.

    Как передает Report, вингер добился этого, приняв участие в матче XXXI тура против "Эспаньола".

    Встреча, в которой он отметился одним голом и двумя результативными передачами, стала для Ямаля 100-й в Ла Лиге. Он достиг этого в возрасте 18 лет и 272 дней.

    Таким образом, молодой игрок побил рекорд бывшего футболиста "Реала" Рауля Гонсалеса (19 лет и 284 дня).

    Напомним, что "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 4:1.

    ФК Барселона Ламин Ямаль Ла Лига Испания
    Lamin Yamal La Liqada yeni rekord müəyyənləşdirib

