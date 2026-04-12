ЦАХАЛ сообщил об уничтожении ракетной установки в Ливане
Другие страны
- 12 апреля, 2026
- 09:33
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении ракетной установки в ходе ночного удара по территории Ливана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Армия обороны Израиля.
"Ночью Армия обороны Израиля обнаружила ракетную установку, развернутую и готовую к запуску снарядов в направлении территории Израиля. Вскоре после обнаружения установка была уничтожена <...>, что позволило предотвратить запуск", - отмечается в сообщении.
Тем временем этой же ночью в Исламабаде проходили переговоры между США и Ираном.
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33
Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%Финансы
17:31
Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%Финансы
17:27