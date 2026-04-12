ЦАХАЛ сообщил об уничтожении ракетной установки в Ливане

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении ракетной установки в ходе ночного удара по территории Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Армия обороны Израиля.

"Ночью Армия обороны Израиля обнаружила ракетную установку, развернутую и готовую к запуску снарядов в направлении территории Израиля. Вскоре после обнаружения установка была уничтожена <...>, что позволило предотвратить запуск", - отмечается в сообщении.

Тем временем этой же ночью в Исламабаде проходили переговоры между США и Ираном.