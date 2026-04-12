Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики

Сегодня отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.

Как сообщает Report, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин вошел в историю как первый человек, совершивший полет в космос.

Исторический полет на космическом корабле "Восток-1" продолжался в общей сложности 1 час 48 минут, охватив полный виток вокруг Земли. Полет считается началом эры освоения космоса.

Решением Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года этот день - 12 апреля - стал отмечаться как Всемирный день авиации и космонавтики.

Распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году, был официально начат процесс создания космической отрасли в Азербайджане. С этой целью в 2010 году было учреждено Открытое акционерное общество "Азеркосмос", а первый телекоммуникационный спутник Азербайджана - Azerspace-1 - был выведен на орбиту в 2013 году. В результате этого события Азербайджан стал одной из стран "космического клуба", обладающих спутниками.

В 2014 году на орбиту был выведен спутник наблюдения Земли под названием Azersky. В 2018 году на орбиту был выведен более мощный и технологически продвинутый телекоммуникационный спутник Azerspace-2. Эти спутники создали условия для превращения Азербайджана в независимого поставщика телекоммуникационных и информационных услуг как на региональном, так и на международном уровне. В настоящее время посредством этих спутников осуществляются телерадиовещание, высокоскоростной интернет, поддержка связи в чрезвычайных ситуациях и многие другие услуги.