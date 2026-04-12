В Казахстане при пожаре в жилом доме погибли трое детей
Другие страны
- 12 апреля, 2026
- 09:11
Пожар произошел в квартире 21-этажного дома в центре Астаны (Казахстан), в результате погибли трое детей.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Отмечается, что из горящей квартиры была спасена женщина, она госпитализирована с ожогами.
Пожарные эвакуировали из здания 20 человек, еще около 40 жильцов покинули дом самостоятельно.
Квартира находилась на 15-м этаже, возгорание удалось оперативно ликвидировать.
По данным ведомства, акимат Астаны окажет помощь семье погибших, а также пострадавшей женщине.
