В Казахстане при пожаре в жилом доме погибли трое детей

Пожар произошел в квартире 21-этажного дома в центре Астаны (Казахстан), в результате погибли трое детей.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Отмечается, что из горящей квартиры была спасена женщина, она госпитализирована с ожогами.

Пожарные эвакуировали из здания 20 человек, еще около 40 жильцов покинули дом самостоятельно.

Квартира находилась на 15-м этаже, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

По данным ведомства, акимат Астаны окажет помощь семье погибших, а также пострадавшей женщине.