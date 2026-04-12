    В Казахстане при пожаре в жилом доме погибли трое детей

    • 12 апреля, 2026
    • 09:11
    В Казахстане при пожаре в жилом доме погибли трое детей

    Пожар произошел в квартире 21-этажного дома в центре Астаны (Казахстан), в результате погибли трое детей.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

    Отмечается, что из горящей квартиры была спасена женщина, она госпитализирована с ожогами.

    Пожарные эвакуировали из здания 20 человек, еще около 40 жильцов покинули дом самостоятельно.

    Квартира находилась на 15-м этаже, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

    По данным ведомства, акимат Астаны окажет помощь семье погибших, а также пострадавшей женщине.

    МЧС Казахстана Пожар (возгорание)
    Qazaxıstanda yaşayış binasında yanğın nəticəsində üç uşaq ölüb
    Three children killed in residential building fire in Kazakhstan

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей