АЖД увеличили грузоперевозки на 17%

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в марте 2026 года перевезло более 1,6 млн тонн грузов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщили в АЖД.

В частности, объем транзитных перевозок превысил 690 тыс. тонн, что на 21% больше по сравнению с мартом 2025 года.