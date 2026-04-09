АЖД увеличили грузоперевозки на 17%

    Инфраструктура
    • 09 апреля, 2026
    • 22:41
    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в марте 2026 года перевезло более 1,6 млн тонн грузов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщили в АЖД.

    В частности, объем транзитных перевозок превысил 690 тыс. тонн, что на 21% больше по сравнению с мартом 2025 года.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Грузоперевозки через Азербайджан
    Martda dəmir yolu ilə yükdaşımalar artıb

