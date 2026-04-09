Martda dəmir yolu ilə yükdaşımalar artıb
İnfrastruktur
- 09 aprel, 2026
- 21:51
Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) 2026-cı ilin mart ayında 1,6 milyon tondan çox yük daşıyaraq ötən ilin eyni dövrünün göstəricisini 17 faiz üstələyib.
Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.
Ötən ay daşınmış 690 min tondan çox tranzit yük həcmi 2025-ci ilin mart ayına nisbətən 21 faiz çox olub.
22:35
Merts: Almaniya nümayəndə heyəti İranla təmaslar üçün Pakistana yola düşürDigər ölkələr
22:24
Ərdoğanla Pezeşkian arasında telefon danışığı olubRegion
22:18
Video
Dənizkənarı Milli Parkda dənizdə batmaq təhlükəsi ilə üzləşən 22 yaşlı qız xilas edilibHadisə
22:05
Xamenei: İran müharibəyə can atmırRegion
22:04
Endryu Robertson mövsümün sonunda "Liverpul"u tərk edəcəkFutbol
21:59
Fidan pakistanlı həmkarı ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edibRegion
21:51
Martda dəmir yolu ilə yükdaşımalar artıbİnfrastruktur
21:47
Gənc cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcəkFərdi
21:45