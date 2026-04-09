    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Martda dəmir yolu ilə yükdaşımalar artıb

    İnfrastruktur
    • 09 aprel, 2026
    • 21:51
    Martda dəmir yolu ilə yükdaşımalar artıb

    Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) 2026-cı ilin mart ayında 1,6 milyon tondan çox yük daşıyaraq ötən ilin eyni dövrünün göstəricisini 17 faiz üstələyib.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.

    Ötən ay daşınmış 690 min tondan çox tranzit yük həcmi 2025-ci ilin mart ayına nisbətən 21 faiz çox olub.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Yük daşımaları

