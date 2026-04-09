Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Судане при ударе дрона по месту проведения свадьбы погибли более 40 человек

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 21:56
    В Судане при ударе дрона по месту проведения свадьбы погибли более 40 человек

    Более 40 человек, включая бойцов движения "Силы быстрого реагирования", погибли в результате удара беспилотника по месту проведения свадьбы в суданском штате Северный Дарфур.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Sudan Tribune.

    По данным издания, инцидент произошел в городе Кутум, который около трех лет находится под контролем Сил быстрого реагирования и регулярно подвергается атакам беспилотников.

    Местные источники сообщили, что в результате удара по свадебной церемонии погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 100 получили ранения. Кроме того, были разрушены десятки домов.

    Движение "Силы быстрого реагирования" возложило ответственность за нападение на суданскую армию.

    Судан Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)

    Последние новости

    22:28

    Эндрю Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

    Футбол
    22:15

    СМИ: Программа TRIPP остается одним из приоритетов для США

    В регионе
    22:13

    Хаменеи: Иран не откажется от своих прав и потребует компенсацию за ущерб

    В регионе
    22:04

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили перемирие между США и Ираном

    В регионе
    21:56

    В Судане при ударе дрона по месту проведения свадьбы погибли более 40 человек

    Другие страны
    21:55

    Мерц: Делегация ФРГ направляется в Пакистан для контактов с Ираном

    Другие страны
    21:42

    В Литве допустили увеличение военного присутствия США

    Другие страны
    21:36

    Армия Израиля планирует новые удары по Бейруту

    Другие страны
    21:22

    Рютте: НАТО может помочь обеспечить судоходство в Ормузском проливе

    Другие страны
    Лента новостей