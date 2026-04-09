В Судане при ударе дрона по месту проведения свадьбы погибли более 40 человек
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 21:56
Более 40 человек, включая бойцов движения "Силы быстрого реагирования", погибли в результате удара беспилотника по месту проведения свадьбы в суданском штате Северный Дарфур.
Как передает Report, об этом сообщила газета Sudan Tribune.
По данным издания, инцидент произошел в городе Кутум, который около трех лет находится под контролем Сил быстрого реагирования и регулярно подвергается атакам беспилотников.
Местные источники сообщили, что в результате удара по свадебной церемонии погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 100 получили ранения. Кроме того, были разрушены десятки домов.
Движение "Силы быстрого реагирования" возложило ответственность за нападение на суданскую армию.
