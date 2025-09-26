Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Казахстана
- 26 сентября, 2025
- 08:26
Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Казахстана.
Как передает Report, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Другим указом казахстанского лидера Мурат Нуртлеу освобожден от должности министра иностранных дел и назначен помощником президента Казахстана.
