    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 08:26
    Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Казахстана.

    Как передает Report, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

    Другим указом казахстанского лидера Мурат Нуртлеу освобожден от должности министра иностранных дел и назначен помощником президента Казахстана.

    МИД Казахстана назначение Ермек Кошербаев
    Qazaxıstanın yeni XİN rəhbəri təyin edilib

