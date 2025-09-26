Qazaxıstanın yeni XİN rəhbəri təyin edilib
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 08:32
Yermek Koşerbayev Qazaxıstanın xarici işlər naziri təyin edilib.
"Report"un məlumatına görə, müvafiq sərəncamı Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev imzalayıb.
Bundan əvvəl Murat Nurtleu xarici işlər naziri vəzifəsindən azad edilərək Qazaxıstan prezidentinin köməkçisi təyin edilib.
