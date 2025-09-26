Qazaxıstanın yeni XİN rəhbəri təyin edilib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Yermek Koşerbayev Qazaxıstanın xarici işlər naziri təyin edilib.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq sərəncamı Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev imzalayıb.

    Bundan əvvəl Murat Nurtleu xarici işlər naziri vəzifəsindən azad edilərək Qazaxıstan prezidentinin köməkçisi təyin edilib.

    Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Казахстана

