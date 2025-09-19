Ереван поддержал создание транспортного маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения

Армения поддерживает проект создания транспортного маршрута для мультимодальных грузоперевозок по направлению Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян на 11-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Казахстаном, которое прошло в формате видеоконференции.

По словам Григоряна, параллельно уже осуществляются перевозки по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Армения.

Вице-премьер подчеркнул, что развитие межрегиональной транспортной и логистической инфраструктуры особенно важно для Армении в контексте реализации инфраструктурного проекта по разблокировке региональной инфраструктуры.