    Ереван поддержал создание транспортного маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 15:23
    Ереван поддержал создание транспортного маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения

    Армения поддерживает проект создания транспортного маршрута для мультимодальных грузоперевозок по направлению Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян на 11-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Казахстаном, которое прошло в формате видеоконференции.

    По словам Григоряна, параллельно уже осуществляются перевозки по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Армения.

    Вице-премьер подчеркнул, что развитие межрегиональной транспортной и логистической инфраструктуры особенно важно для Армении в контексте реализации инфраструктурного проекта по разблокировке региональной инфраструктуры.

