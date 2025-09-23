Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ереван и Багдад могут связать прямыми рейсами

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 16:27
    Ереван и Багдад могут связать прямыми рейсами

    Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе рабочего визита в Нью-Йорке со своим иракским коллегой Абдулом Латифом Джамалем Рашидом обсудил возможность открытия прямого авиасообщения между Ереваном и Багдадом.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи отмечалось, что открытие прямого рейса между столицами двух стран станет важным фактором укрепления политических, экономических и туристических связей.

    Стороны также обсудили ряд вопросов двухсторонней повестки между Арменией и Ираком. Подчеркивалось динамичное развитие армяно-иракских отношений и необходимость углубления политического диалога и практического сотрудничества на основе взаимного интереса.

    Кроме того, президенты обсудили региональные вопросы, в частности, подчеркивалась важность проводимой работы по установлению прочного и стабильного мира на Южном Кавказе после парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне.

    Армения Ирак Ваагн Хачатурян Абдул Латиф Рашид
    İrəvan və Bağdad arasında birbaşa reyslər açıla bilər
    Yerevan, Baghdad may be connected by direct flights

