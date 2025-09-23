İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    İrəvan və Bağdad arasında birbaşa reyslər açıla bilər

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 16:49
    İrəvan və Bağdad arasında birbaşa reyslər açıla bilər

    Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan Nyu-Yorka işgüzar səfəri zamanı iraqlı həmkarı Abdul Lətif Camal Rəşidlə İrəvan və Bağdad arasında birbaşa hava əlaqəsinin açılması imkanını müzakirə edib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, görüşdə iki ölkənin paytaxtları arasında birbaşa reyslərin açılmasının siyasi, iqtisadi və turizm əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində mühüm amil olacağı qeyd edilib.

    Tərəflər həmçinin Ermənistan və İraq arasında ikitərəfli gündəlikdə yer alan bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Ermənistan-İraq münasibətlərinin dinamik inkişafı və qarşılıqlı maraq əsasında praktiki əməkdaşlıq və siyasi dialoqun dərinləşdirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb.

    Bundan başqa, prezidentlər regional məsələləri müzakirə edib, xüsusilə, avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasından sonra Cənubi Qafqazda möhkəm və sabit sülhün bərqərar olması istiqamətində həyata keçirilən işlərin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    İrəvan Bağdad aviareys
    Ереван и Багдад могут связать прямыми рейсами

    Son xəbərlər

    17:47

    Sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    17:39

    ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    17:34

    "Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:31

    Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq

    İKT
    17:24

    BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıb

    Dünya
    17:23

    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    17:23

    Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    17:22

    Quttereş: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmaları müsbət hadisədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti