    Польша направит почти $90 млн на организацию производства систем ПВО

    29 декабря, 2025
    Польша направит почти $90 млн на организацию производства систем ПВО

    Фонд капитальных инвестиций Польши выделил Тарнувскому механическому заводу 310 млн злотых (около $87 млн) на организацию производства систем противовоздушной обороны (ПВО).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства нацобороны Польши.

    Предприятие будет производить системы ПВО не только для нужд армии страны, но и для стран-союзников по НАТО.

    "Тарнувский механический завод становится производителем не только комплектующих, но и систем противовоздушной обороны в сборе - зенитных, противоракетных и противобеспилотных", - приводятся в сообщении ведомства слова министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

    Проект предусматривает вливание в компанию 310 млн злотых за счет увеличения уставного капитала. Эти средства будут направлены, в частности, на исследования, инфраструктуру и оснащение. До конца года будут выделены около 200 млн злотых, а в начале 2026 года - более 100 млн.

    Инвестиции также включают строительство нового производственного цеха площадью около 8 тыс. кв м и приобретение примерно 200 станков.

