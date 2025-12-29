В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организациях

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    29 декабря, 2025
    16:01
    В Азербайджане усовершенствовано законодательство в рамках членства в региональных и международных организациях.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законы "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине", "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О стандартизации".

    Поправки вытекают из реализации Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023–2025 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года.

    Ранее Азербайджанский центр аккредитации (AzAK) был признан полноправным членом Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC).

    В связи с членством в этих региональных и международных организациях возникла необходимость совершенствования законодательства.

    Принятые изменения будут способствовать развитию системы аккредитации в сфере оценки соответствия, ее гармонизации с международной практикой и, как следствие, международному признанию документов о соответствии - сертификатов, результатов испытаний и других официальных заключений.

    Regional və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük çərçivəsində qanunvericilik təkmilləşdirilib

