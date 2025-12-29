Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвое

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 16:09
    В 2026 году в Азербайджане страховые выплаты аптечным организациям за амбулаторные лекарства составят 40 млн манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в указе о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год, подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно указу, это в 2 раза больше, чем в 2025 году.

