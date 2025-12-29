Azərbaycanda apteklərə sığorta ödənişi xərcləri 2 dəfə artırılıb
Maliyyə
- 29 dekabr, 2025
- 15:47
2026-cı ildə Azərbaycanda aptek təşkilatlarına ambulator şəraitdə istifadə olunan dərman vasitələrinə görə sığorta ödənişi 40 milyon manat təşkil edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı İcbari Tibbi Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.
Fərmana əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.
