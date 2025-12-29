İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    • 29 dekabr, 2025
    • 15:47
    Azərbaycanda apteklərə sığorta ödənişi xərcləri 2 dəfə artırılıb

    2026-cı ildə Azərbaycanda aptek təşkilatlarına ambulator şəraitdə istifadə olunan dərman vasitələrinə görə sığorta ödənişi 40 milyon manat təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı İcbari Tibbi Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.

    Fərmana əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.

