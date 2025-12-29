Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковра Kультурная политика

Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лиц Внешняя политика

Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и Руандой Внешняя политика

В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвое Финансы

Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15% Финансы

Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 год Финансы

В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМС Финансы

В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организациях Внутренняя политика