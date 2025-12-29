Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и Руандой

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    29 декабря, 2025
    16:10
    Утверждено Соглашение об установлении воздушного сообщения между Азербайджаном и Руандой.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда".

