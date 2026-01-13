Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Эрдогану представили окончательное решение "Трибунала по Газе"

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 19:47
    Эрдогану представили окончательное решение Трибунала по Газе

    Глава Молодежного форума сотрудничества исламских стран (ICYF) Таха Айхан представил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану окончательное решение по инициативе "Трибунал по Газе", занимающейся расследованием ситуации в палестинском анклаве.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча состоялась 9 января, подробности были раскрыты сегодня.

    Документ сосредоточен на проблеме голода и экоцида в секторе Газа, но также рассматривает разрушение домов, инфраструктуры здравоохранения, учебные заведения, нападения на медицинских работников, а также журналистов как тяжкие преступления согласно международному праву.

    Реджеп Тайип Эрдоган трибунал по Газе
    "Qəzza Məhkəməsi"nin yekun qərarı Türkiyə Prezidentinə təqdim edilib

    Последние новости

    20:36

    СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек

    В регионе
    20:30

    МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль Европы

    В регионе
    20:20

    В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

    В регионе
    20:07

    Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

    Внешняя политика
    19:57

    Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле

    Внешняя политика
    19:47

    Эрдогану представили окончательное решение "Трибунала по Газе"

    В регионе
    19:29

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    19:27

    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Другие страны
    Лента новостей