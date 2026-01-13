Эрдогану представили окончательное решение "Трибунала по Газе"
- 13 января, 2026
- 19:47
Глава Молодежного форума сотрудничества исламских стран (ICYF) Таха Айхан представил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану окончательное решение по инициативе "Трибунал по Газе", занимающейся расследованием ситуации в палестинском анклаве.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча состоялась 9 января, подробности были раскрыты сегодня.
Документ сосредоточен на проблеме голода и экоцида в секторе Газа, но также рассматривает разрушение домов, инфраструктуры здравоохранения, учебные заведения, нападения на медицинских работников, а также журналистов как тяжкие преступления согласно международному праву.
