Эрдогану представили окончательное решение "Трибунала по Газе"

Глава Молодежного форума сотрудничества исламских стран (ICYF) Таха Айхан представил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану окончательное решение по инициативе "Трибунал по Газе", занимающейся расследованием ситуации в палестинском анклаве.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча состоялась 9 января, подробности были раскрыты сегодня.

Документ сосредоточен на проблеме голода и экоцида в секторе Газа, но также рассматривает разрушение домов, инфраструктуры здравоохранения, учебные заведения, нападения на медицинских работников, а также журналистов как тяжкие преступления согласно международному праву.