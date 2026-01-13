İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Qəzza Məhkəməsi"nin yekun qərarı Türkiyə Prezidentinə təqdim edilib

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 19:37
    Qəzza Məhkəməsinin yekun qərarı Türkiyə Prezidentinə təqdim edilib

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclik Forumu tərəfindən (ICYF) Qəzza zolağında baş verənləri araşdırmaq üçün qurulan qlobal və müstəqil təşəbbüs - "Qəzza Məhkəməsi"nin yekun qərarı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təqdim edilib.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, görüş yanvarın 9-da keçirilsə də, təfərrüatlar bu gün açıqlanıb.

    Qərarda əsas qabardılan məsələlər Qəzza zolağındakı aclıq və ekosid – təbiətin sistematik şəkildə məhvi ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, yaşayış evlərinin məhv edilməsi, səhiyyə infrastrukturu, tibb işçilərinin hədəf alınması, jurnalistlər və təhsil qurumlarına qarşı hücumlar da beynəlxalq hüquqa görə ağır cinayət kimi qiymətləndirilib.

    İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Gənclər forumu Qəzza məhkəməsi Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Эрдогану представили окончательное решение "Трибунала по Газе"

    Son xəbərlər

    19:48

    Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıq

    Xarici siyasət
    19:46

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası turu qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    19:37

    "Qəzza Məhkəməsi"nin yekun qərarı Türkiyə Prezidentinə təqdim edilib

    Region
    19:24

    Suriya Prezidenti yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:21

    IATA: Noyabrda sərnişin aviadaşımalarına tələbat təxminən 6 % artıb

    İnfrastruktur
    19:20

    HƏMAS bu ay yeni lider seçməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    19:11

    Ali Rada Şmıqalı baş nazirin müavini təyin edə bilməyib

    Digər ölkələr
    19:04

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti