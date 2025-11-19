Эрдоган заявил о необходимости возобновления стамбульских переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за возобновление стамбульских переговоров между представителями России и Украины.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Он отметил, что встречи в Стамбуле дали результаты в решении гуманитарных вопросов:

"Во время этих встреч между сторонами обсуждались гуманитарные и военны вопросы, прекращение огня и заключение мира. Это очень важные шаги. На сегодняшней встрече мы также подчеркнули необходимость продолжения стамбульских переговоров. Это очень важно для дипломатического решения российско-украинской войны в условиях усиления ударов со стороны ВС РФ. Нападения на энергетическую инфраструктуру приводят к большим разрушениям и человеческим жертвам".