Эрдоган заявил о намерении посетить сектор Газа
В регионе
- 11 октября, 2025
- 18:22
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в будущем посетить сектор Газа.
Как передает Report, об это он сказал в ходе выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития в провинции Ризе.
Турецкий лидер подчеркнул, что после соглашения о прекращении огня не должно быть возврата назад: "Правительство Израиля должно выполнить взятые на себя обязательства и полностью прекратить агрессивную политику, которая угрожает безопасности не только всего региона, но и его собственных граждан. Не должно быть никаких препятствий для доставки гуманитарной помощи в Газу. Решение на основе двух государств является ключом к устойчивому миру в нашем регионе".
Последние новости
18:51
СМИ: КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа заработает 14 октябряДругие страны
18:41
В Париже прошла акция с требованием отставки МакронаДругие страны
18:30
CENTCOM: ВС США не будет в ГазеДругие страны
18:27
Азербайджан примет участие в военных учениях "Единство – 2025" в УзбекистанеАрмия
18:22
Эрдоган заявил о намерении посетить сектор ГазаВ регионе
18:15
При стрельбе в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человекДругие страны
18:06
Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли АзербайджанаВнешняя политика
17:59
Германская ассоциация авиакомпаний требует сбивать подлетающие к аэропортам дроныДругие страны
17:52