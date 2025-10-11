Эрдоган заявил о намерении посетить сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в будущем посетить сектор Газа.

Как передает Report, об это он сказал в ходе выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития в провинции Ризе.

Турецкий лидер подчеркнул, что после соглашения о прекращении огня не должно быть возврата назад: "Правительство Израиля должно выполнить взятые на себя обязательства и полностью прекратить агрессивную политику, которая угрожает безопасности не только всего региона, но и его собственных граждан. Не должно быть никаких препятствий для доставки гуманитарной помощи в Газу. Решение на основе двух государств является ключом к устойчивому миру в нашем регионе".