Цены на газ в Европе выросли на 2%
Энергетика
- 04 февраля, 2026
- 11:40
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды выросли на 2% к расчетной цене вторника, чуть менее чем до $409 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $412,3 (+2,8%).
Далее их стоимость составляет $408,9 (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $401 за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
