    Эрдоган выразил соболезнования отцу военнослужащего, погибшего в авиакатастрофе

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 02:36
    Эрдоган выразил соболезнования отцу военнослужащего, погибшего в авиакатастрофе

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил отцу военнослужащего погибшего в результате крушения самолета ВВС Эмре Алтыока - Исе Алтыоку - и выразил соболезнования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что представитель Партии справедливости и развития (AK Parti - ред.) Тугба Ишик Эрджан посетила семьи шехидов в Самсуне и Мерзифоне и выразила им соболезнования.


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Emre Altıok'un babası ile görüştü 

    Эрдоган Турция шехиды
    Видео
    Ərdoğan təyyarə qəzasında həlak olan hərbçinin atasına başsağlığı verib

