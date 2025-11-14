Эрдоган выразил соболезнования отцу военнослужащего, погибшего в авиакатастрофе
В регионе
- 14 ноября, 2025
- 02:36
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил отцу военнослужащего погибшего в результате крушения самолета ВВС Эмре Алтыока - Исе Алтыоку - и выразил соболезнования.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что представитель Партии справедливости и развития (AK Parti - ред.) Тугба Ишик Эрджан посетила семьи шехидов в Самсуне и Мерзифоне и выразила им соболезнования.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Emre Altıok'un babası ile görüştü
