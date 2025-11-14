Ərdoğan təyyarə qəzasında həlak olan hərbçinin atasına başsağlığı verib
Region
- 14 noyabr, 2025
- 02:29
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hərbi Hava Qüvvələrinin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan Əmrə Altıokun atası İsa Altıokla telefonla danışıb.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, dövlət başçısı şəhidin atasına başsağlığı verib.
Qeyd edilir ki, həmçinin AKP rəsmisi Tuğba İşık Ərcan Samsun və Merzifonda şəhid ailələrini ziyarət edib, onlara başsağlığı verib.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Emre Altıok'un babası ile görüştü
Son xəbərlər
03:09
Foto
Ronaldu İrlandiya yığmasına qarşı oyundan qovulmasına istehzalı reaksiya veribFutbol
02:48
Ermənistanda müxalif bloqerlər iki ay müddətinə həbs edilibRegion
02:29
Video
Ərdoğan təyyarə qəzasında həlak olan hərbçinin atasına başsağlığı veribRegion
01:58
Gürcüstan XİN: Aİ ölkəmizlə münasibətlərdə özünü dalana salıbRegion
01:42
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlibFutbol
01:23
ABŞ Avropada "Antifa" ilə bağlı birlikləri terrorçular siyahısına daxil edibDigər ölkələr
00:52
Gürcüstan XİN: Brüssel vizanı dayandırsa, məsuliyyət onların üzərinə düşəcəkRegion
00:32
"Barselona" "Kamp Nou"da Messinin abidəsinin qoyulmasını planlaşdırırFutbol
00:04