Эрдоган встретился с Макроном в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча проходила в закрытом формате.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и министр по европейским и иностранным делам Франции Жан-Ноэль Барро.