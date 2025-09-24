Эрдоган встретился с Макроном в Нью-Йорке
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 22:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча проходила в закрытом формате.
На встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и министр по европейским и иностранным делам Франции Жан-Ноэль Барро.
