    Эрдоган встретился с Макроном в Нью-Йорке

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 22:00
    Эрдоган встретился с Макроном в Нью-Йорке

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча проходила в закрытом формате.

    На встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и министр по европейским и иностранным делам Франции Жан-Ноэль Барро.

    Эрдоган Макрон встреча штаб-квартира ООН
    Ərdoğan Nyu Yorkda Makronla görüşüb

